FORMAZZA – Due giorni di gare per lo sci nordico sulla pista “Riale” a Formazza (Verbania): sabato e domenica si sono disputate le gare di Coppa Italia Sportful e Coppa Italia Giovani Rode.

Le prime atlete a partire sono state quelle delle categorie Giovani/Seniores femminile, partenza individuale ogni 30” , due giri da 5km da percorrere in tecnica classica prima di passare sotto il traguardo finale. La gara Under 20 (Juniores) vede al cancelletto la nostra Laura Colombo, da poco passata a difendere i colori del Cs Esercito dopo aver mosso i primi passi nello Sc Primaluna, società dove si allena tuttora sotto la guida attenta di papà Piero. Un giro per 5km da sciare più velocemente possibile: dopo 17’32”9 Nicole Monsorno del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle arriva al traguardo, tempo che le sarà sufficiente per aver ragione della coppia dell’Esercito Emilie Jeantet 17’41”8 e Laura Colombo 17’50”9 che sale così sul gradino più basso del podio.

Tra le Under 18 (Aspiranti) Anna Rossi, anche per lei sono 5km da affrontare più velocemente possibile. La rappresentante dello Sc Alta Valtellina, come Laura, è cresciuta nelle file dello Sc Primaluna prima di trasferirsi in Valtellina per studio. La lecchese ferma il cronometro sul tempo di 18’37”7, tempo che risulterà il migliore di tutti permettendo alla valsassinese di salire sul gradino più alto del podio, secondo posto per Silvia Campione dello Sc Cauriol in 18’46” 9 e terzo per Francesca Cola compagna di club della vincitrice che impiega 18’56”5.

In gara tra le Under 13 (Allieve) anche la sorella di Anna, Elena Rossi, che difende i colori dello Sc Primaluna: con 20’48”4 sui 5km ottiene un ottimo 11° posto a 1’53”8 dalla vincitrice Iris De Martin Pinter che porta al successo lo Sc Val Padola con 18’54”6.

La seconda giornata vede gli atleti partire ad inseguimento con i distacchi della prima giornata. Il miglior tempo parte per primo e gli altri a inseguire, cambia la tecnica che diventa libera, cambiano anche il clima e la neve, dai -9 °C e neve compatta si passa ai -4 °C con neve fresca, cambiano perciò anche parecchie posizioni in classifica: Nicole Monsorno tiene il primo posto tra le Under 20 col tempo totale di 34’02” 9, da dietro rinviene Valentina Maj dello Sc Schilpario che beffa di un nulla la nostra Laura Colombo, 34’15”4 per l’argento e 34’16”7 per il bronzo.

Nella Under 18, si assiste al bel recupero di Francesca Cola che, seguita da Laura Rossi, va ad occupare il primo gradino del podio: 36’25”0 il tempo della vincitrice, 36’28”8 il tempo della seconda, Silvia Campione con 36’29”3 tiene il terzo posto. Tra le Allieve mantiene la posizione anche Elena Rossi con 40’15”, davanti tiene Iris Pinter De Martin con 36’53”9.

Soddisfatta Anna Rossi che commenta così la sua vittoria e il secondo posto del week end: “Le gare sono state dure però mi sentivo bene e sono abbastanza in forma, sono molto contenta dei risultati ottenuti e questo mi fa ben sperare per il resto della stagione. Adesso, da venerdì a domenica prossima, sarò di nuovo impegnata con le gare di Coppa Europa a Isolaccia, successivamente a gennaio ci saranno invece i primi campionati italiani”.

Anche Laura Colombo è soddisfatta dell’andamento delle gare che l’hanno vista a sua volta conquistare un doppio podio: “La pista era davvero dura, ma fisicamente sono stata abbastanza bene in entrambi i giorni: la domenica sono riuscita nell’inseguimento a fare tutta la gara assieme alla compagna Valentina Maj… ci siamo aiutate a vicenda e questo è stato fondamentale. Sono abbastanza soddisfatta di questo inizio di stagione ma sono consapevole che c’è ancora tanto da lavorare per far bene le prossime gare che serviranno da qualifica per i mondiali. Siccome sono scaramantica, però, preferisco non aggiungere altro. I miei prossimi appuntamenti saranno questo week end la Coppa Europa a Isolaccia e se riesco a qualificarmi ancora Coppa Europa la settimana dell’Epifania a Nove Mesto e la settimana successiva la seconda tappa di Coppa Italia”.