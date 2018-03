LECCO – I cancelli del Politecnico di Milano hanno aperto alle 8.45 per la folla di studenti degli Istituti Secondari Superiori desiderosi di conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo. L’Open Day di ieri è stata l’occasione per le presentazioni dei corsi di laurea triennale in ingegneria, design e architettura e del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Ingegneria Edile-Architettura.

Nel corso della mattinata, sempre a Milano, si è svolta anche la cerimonia di premiazione delle “Politest Top Schools”, le scuole secondarie superiori di tutta Italia i cui studenti hanno ottenuto i migliori risultati ai test di ammissione per l’anno accademico 2017/18.

Tra le scuole premiate anche due istituti lecchesi: il liceo scientifico “Maria Gaetana Agnesi” di Merate è risultato miglior scuola nel test di Ingegneria nella categoria “test al 4° anno”. Hanno ritirato il premio la prof. Rosangela Spinelli e la prof. Lorella Villa, referenti per l’orientamento in uscita.

Il Liceo artistico “Medardo Rosso” di Lecco è risultato primo tra i Licei artistici al Test di Design. Ha ritirato il premio il Dirigente scolastico prof. Carlo Cazzaniga