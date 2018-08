PIANI RESINELLI – Complice il forte temporale che si è abbattuto sul lecchese tra lunedì e martedì, una grossa buca è comparsa lungo la via del Ram ai Piani Resinelli.

La segnalazione arriva da un lettore, con tanto di immagini fotografiche, che documentano la situazione. “E’ una buca di circa 80 cm che raggiunge anche i 25 cm di profondità. Inutile sottolinearne la pericolosità e la necessità di intervenire per sistemare il manto stradale che, a dire il vero, versa in brutte condizioni anche in altri punti”, tiene a precisare.

Un appello che giriamo al comune di Abbadia Lariana, capofila della Convenzione Piani Resinelli alla quale aderiscono anche i comuni di Mandello, Ballabio e Lecco, affinché possa intervenire quanto prima nel ripristino del manto stradale.