LECCO – Il Consiglio Provinciale di mercoledì sera si è aperto con la risposta alle due questioni poste nel corso dell’ultima assemblea dal consigliere Stefano Simonetti, relative al pannello luminoso che precede l’immissione sulla SS36-Tunnel del Barro a Sala al Barro e al Ponte di Brivio.

Nello specifico, Simonetti aveva chiesto di ripristinare il pannello a messaggi luminosi e variabili per gli automobilisti che provengono da Oggiono e devono immettersi nel tunnel del Barro. A rispondere è stato Giampietro Tentori, delegato alla Viabilità: “Lo scorso 20 agosto avevamo scritto ad Anas chiedendo di intervenire per sistemare il pannello ma ad oggi ancora nessun responso. Abbiamo inviato una nuova lettera di sollecito”.

La seconda questione riguardava il Ponte di Brivio e nello specifico la distanza di sicurezza tra i mezzi pesanti e il limite massimo di peso consentito sull’infrastruttura, interessata, dopo la chiusura del Ponte di Paderno, da un traffico sempre più intenso.

“Il 17 settembre – ha spiegato Tentori – abbiamo proposto il divieto di transito per i mezzi superiori alle 44 tonnellate a fronte delle 54 attualmente consentite. La Prefettura di Lecco aveva accolto la proposta, contrariamente alla Provincia di Bergamo che invece l’ha definita non necessaria. Al momento quindi non possiamo rendere effettiva l’ordinanza”.

Rispettata invece quella sulla distanza di sicurezza emessa dall’ex numero uno di Villa Locatelli Flavio Polano: “La Polizia Provinciale ha effettuato dei controlli nel mese di novembre, senza riscontrare irregolarità” ha concluso Tentori.