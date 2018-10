LECCO – Con la mozione “Una comunità per ripartire” è stata presentata la candidatura a Segretario Provinciale del PD di Lecco di Agnese Massaro, sostenuta da una lista inclusiva di tutte le sensibilità che compongono il PD. Dopo la discesa in campo di Marinella Maldini ecco il secondo nome in corsa.

L’obiettivo è quello di ripartire dalle persone, mettendosi in ascolto per capirne le esigenze, i problemi e le richieste specifiche legate a ogni territorio che compone la Provincia di Lecco, per costruire insieme un’azione politica unitaria condivisa ed aperta.

“I grandi temi sui quali si focalizzerà l’azione di tutti gli iscritti saranno quelli del mondo del lavoro, dal suo sviluppo nel territorio alle situazioni di crisi, alle tante eccellenze presenti, senza dimenticare l’attenzione alle nuove forme di lavoro; dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, della valorizzazione delle giovani generazioni, dell’attenzione alle politiche dell’istruzione e dell’inclusione sociale nonché delle tematiche di genere e quelle specifiche dei singoli circondari”.

“Crediamo ancora nel partito, nella sua organizzazione e nei suoi valori fondanti – ha concluso Massaro -. Per questo, con rinnovata fiducia e passione, abbiamo deciso di mettere a servizio di tutta la comunità il nostro impegno politico e civile per un reale cambiamento”.