ABBADIA – Sono iniziati i lavori sul Sentiero del Viandante ad Abbadia Lariana: il tracciato, che nel suo complesso risale la sponda orientale del Lario per 45 chilometri, sarà interessato nel territorio abbadiense da opere di riqualificazione.

L’intervento riguarda il tratto di sentiero dalla località Mulini a San Bartolomeo e sul tratto tra via per Novegolo e via per Linzanico, e prevede opere di manutenzione, la pavimentazione di alcuni tratti, la sistemazione di alcuni muretti per dare maggiore fruibilità al sentiero.

Il Comune ha stanziato 340 mila euro che saranno rimborsati per oltre il 60% dalla Regione, grazie alla partecipazione all’apposito bando che ha consentito di ottenere i finanziamenti. L’appalto è stato vinto dalla ditta Favini Costruzioni. Con tutta probabilità entro l’estate i lavori saranno conclusi.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha posto delle deviazioni per indirizzare gli escursionisti in un percorso alternativo (vedi Allegato 1 – Allegato 2) . Proprio ad Abbadia ha il Sentiero del Viandante ha inizio nella zona della chiesa di S. Martino, che sorge all’inizio dell’abitato in posizione leggermente rialzata ai piedi del monte Borbino, e prosegue fino a Mandello, in località San Giorgio.