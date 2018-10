PESCATE – “E’ riuscito a dormire al parco Torrette una notte sola, quella di sabato, perché già il giorno successivo gli stradini, su ordine del sottoscritto, hanno rimosso i cartoni dalla casetta gioco dei bimbi”.

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani, come sempre, non usa mezzi termini specialmente quando in questione c’è il paese che amministra: “Non voglio gente che dorme nei parchi né sulle panche e men che meno sui giochi dei bambini. A Pescate di senzatetto non ne abbiamo perché nessuno dei miei cittadini è in quelle condizioni, sto attento in prima persona che tutti abbiano un tetto sopra la testa”.

L’uomo il giorno successivo aveva già lasciato Pescate: “Purtroppo ci sono tante persone di altri comuni che non hanno dove andare e, invece che venire a Pescate, dovrebbero rivolgersi ai loro sindaci. Qui vige la tolleranza zero, ma non sono certo insensibile verso queste persone, anche perché in questi anni da sindaco ho cercato per quanto potevo fare di aiutarle, ma all’addiaccio nel mio paese non si dorme”.