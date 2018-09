VALGREGHENTINO – Durante la Festa Alpina di Valgreghentino Avis, Aido e Opi Lecco hanno offerto gratuitamente alla popolazione un momento di educazione sanitaria comprensivo di una misurazione dei parametri vitali da parte degli infermieri presenti.

I “buoni consigli” sono stati personalizzati grazie a una breve concomitante intervista circa lo stato di salute generale e sono stati distribuiti volantini informativi sulle attività delle Associazioni e con le “Regole d’Oro” per mantenersi in salute. Sono stati rilevati i parametri vitali tra cui pressione arteriosa, frequenza cardiaca e SpO2, a 70 persone, di cui 37 maschi e 33 femmine, con un’età compresa tra 51 e 70 anni.

Durante la breve intervista è emerso che oltre la metà delle persone riferisce di non soffrire di alcuna patologia cronica. Per quanto riguarda il resto del gruppo è stato riscontrato che 1 persona su 3 risulta affetta da ipertensione arteriosa, in linea con la percentuale nazionale che si attesta al 33%, secondo i dati raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità. Dal 20% degli intervistati sono state riferite inoltre altre patologie in numero minore tra cui ipercolesterolemia, ipo e ipertiroidismo, patologie cardiache, respiratorie e tumorali.

Per quanto riguarda lo stile di vita alimentare quasi l’88% delle persone riferisce di assumere pasti regolari e di consumare frequentemente frutta o verdura. Grazie alla richiesta dei dati relativi ad altezza e peso, è stato possibile determinare il valore di Bmi (Body Mass Index) ed è stato riscontrato che oltre la metà delle persone intervistate risultano normopeso, cioè con un valore di Bmi compreso tra 18.51 e 25.00. Circa il 40% è risultato sovrappeso e in particolare 9 persone rientrano nel range dell’obesità (Bmi superiore a 30).

Sul totale delle 70 persone intervistate 13 si sono dichiarate fumatori, mentre le restanti 57 riferiscono di non fumare (all’interno dei quali sono conteggiati anche 6 ex fumatori). Anche in questo caso la percentuale è sovrapponibile a quella nazionale (circa il 20%).

Per quanto concerne la pressione arteriosa 53 persone su 70 hanno mostrato valori di pressione sistolica compresi tra 110 mmhg e 140 mmhg; mentre per quanto riguarda il valore di pressione diastolica è stato riscontrato che 62 persone presentano un valore uguale o inferiore a 80 mmHg. Le persone a cui sono stati riscontrati valori alterati sono soprattutto di sesso femminile, non fumatrici e senza diagnosi di patologie croniche. Per quanto riguarda la frequenza cardiaca, 64 persone su 70 hanno presentato una Fc compresa tra 64 e 80 bpm.

Questo momento educativo ha permesso di sensibilizzare i partecipanti verso uno stile di vita più sano, evidenziando eventuali criticità e fornendo ulteriori spunti di miglioramento come l’incremento dell’attività fisica con tutti i benefici che ne derivano, l’aumento della varietà nell’alimentazione e nel consumo di frutta e verdura di stagione o, ancora, nel caso dei tabagisti sono stati forniti consigli per tentare almeno di ridurre il consumo di sigarette/die, illustrando i benefici che si ottengono nell’arco del tempo nonché la drastica diminuzione del rischio tumorale e cardiovascolare. Inoltre i presenti hanno avuto l’occasione rivolgere liberamente domande e chiedere consigli agli infermieri, ricevendo risposte sui loro dubbi e curiosità riguardanti il loro stato di salute; in particolare è stata sottolineata l’importanza dell’aderenza alla terapia in atto, come nel caso dell’ipertensione, e del rispetto dei programmi di follow up in cui le persone risultano già inserite.

Vista la buona partecipazione all’evento, le Avis, Aido e l’Opi di Lecco non escludono la possibilità di riproporre altri momenti educativi e di screening, con l’obiettivo comune di promuovere la salute fra la popolazione locale