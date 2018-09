OLGINATE/VALGREGHENTINO – Due opportunità di lavoro per i giovani di Olginate e Valgreghentino.

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Nazionale. Nel comune di Olginate sono stati attivati due progetti: l’assistenza nelle province di Lecco e Como – area sociale (1 posto) e la cultura nelle province di Como, Lecco e Sondrio – area cultura/biblioteca (1 posto). Possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni), non appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, in possesso dei requisiti previsti dal bando. Le domande di partecipazione devono essere indirizzate entro e non oltre le ore 18 del 28 settembre 2018: se consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo (Piazza Volontari del Sangue 1- piano terra) negli orari di apertura al pubblico; entro e non oltre le ore 23:59 del 28 settembre 2018: se inviate tramite raccomandata a/r, oppure via PEC all’indirizzo comune.olginate@pec.regione.lombardia.it. Maggiori informazioni sul sito www.comune.olginate.lc.it.

E’ stato invece pubblicato nei giorni scorsi il bando di Dote Comune. Presso il Comune di Valgreghentino sono aperte 2 selezioni per: ufficio Anagrafe e Segreteria (1 posto) e ufficio Tecnico (1 posto). Il bando è rivolto a studenti, giovani o disoccupati e si può fare domanda fino al 18 settembre 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune. I progetti prevedono un attività di 20 ore settimanali e un’indennità economica di 300 euro al mese. Alla fine del tirocinio, oltre a ottenere l’attestazione di svolgimento dello stesso, vi sarà la possibilità di sostenere un esame per il rilascio di un attestato di competenze eventualmente acquisite, con riferimento al Quadro regionale degli standard professionale della Regione Lombardia. Maggiori informazioni sul sito www.comune.valgreghentino.lc.it.