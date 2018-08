VALAMDRERA – Il comune di Valmadrera offre a 5 giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, l’opportunità di partecipare a uno dei progetti di Servizio Civile volontario presso il comune di Valmadrera: “La Provincia di Lecco nell’Assistenza”, 2 posto presso i Servizi Sociali del Comune di Valmadrera; “La Provincia di Lecco nella Cultura” 3 posti presso la biblioteca comunale di Valmadrera/ufficio cultura.

Possono partecipare anche i ragazzi congedati dal servizio militare o che hanno già svolto il servizio civile obbligatorio, ma non coloro che hanno già svolto il servizio civile in qualità di volontari (il bando completo con i requisiti su www.scanci.it). I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Il Comune effettuerà una selezione dei volontari in base alle domande pervenute. E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile.

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.

La domanda di partecipazione va consegnata presso il comune entro e non oltre le ore 18 del 28 settembre se consegnate a mano, entro e non oltre le ore 23.59 dello stesso giorno se consegnate via Pec e raccomandata A/R, assieme ad una fotocopia di un documento d’identità, del codice fiscale (entrambi fronte e retro) e del curriculum vitae.

Al termine dell’esperienza di Servizio Civile verrà rilasciato a ogni volontario un attestato con le attività svolte durante l’anno e le competenze acquisite. Per informazioni per il primo progetto: Roberto Fumagalli, tel. 0341 205235, mail roberto.fumagalli@comune.valmadrera.lc.it, presso il municipio, ufficio Servizi Sociali. Secondo progetto: Katia Cesana, tel. 0341 205226, mail katia.cesana@comune.valmadrera.lc.it, presso il municipio, Ufficio Cultura.