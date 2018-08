BOSISIO PARINI – Anche per il 2018-2019 Anpas e Croce Verde Bosisio danno la possibilità a 4 giovani di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno.

Si tratta del servizio civile volontario che garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società.

Ecco i requisiti richiesti: età compresa tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni; disponibilità oraria settimanale di 30 ore; voglia di immergersi per 12 mesi in una realtà di volontariato quale è una Pubblica Assistenza.

Il Servizio Civile Volontario è un servizio volontario retribuito (433,80 euro netti mensili). Alla Croce Verde Bosisio è possibile realizzare questa opportunità: un’esperienza formativa, costruttiva e divertente.

Il bando per i 4 posti assegnati a Croce Verde Bosisio prevede che le domande debbano pervenire entro le ore 18 del 28 settembre.

Per informazioni, per chiarimenti e per ritirare la modulistica necessaria contattare: Croce Verde Bosisio al numero 031 – 865462 dalle 9.00 alle 19 oppure inviare una mail a info@croceverdebosisio.org. E’ possibile richiedere una copia integrale del bando per conoscerne meglio i contenuti. Ulteriori informazioni sul servizio civile sul sito www.anpas.org.