LECCO – Era il 1958 quando il locale a nord del capoluogo manzoniano e affacciato al lago apriva la prima volta una pista da ballo: era l’inizio della storia di una discoteca che ha accompagnato generazioni di giovani e meno giovani di Lecco e del circondario.

L’Orsa Maggiore compie sessant’anni e si prepara a celebrare in festa questo importante compleanno. Molti sono i ricordi legati al locale, dall’esplosione della disco music negli anni Settanta-Ottanta, alle notti vip degli anni Novanta- Duemila.

“L’Orsa in 60 anni ha sempre mantenuto viva la sua identità – spiegano dal locale – una discoteca che predilige mettere il cliente al centro del divertimento. Anche in un periodo di forte crisi per il settore dell’intrattenimento, con la chiusura di locali storici, la discoteca Orsamaggiore è riuscita sempre ad offrire con successo il suo divertimento per cinque serate a settimana”.

E così, questo venerdì si terrà un evento speciale legato all’anniversario. Parteciperanno alla serata gran parte dei Dj, animatori e pr che hanno lavorato all’interno del locale dagli anni 80 a oggi per festeggiare tutti insieme la discoteca di Lecco.