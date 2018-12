CALOLZIOCORTE – Dal tacco 17 allo scarponcino d’ordinanza il passo è breve… per Cristina Valsecchi.

C’è anche l’assessore tra i sette nuovi volontari del Gruppo di Protezione Civile di Calolziocorte che sono stati presentati nel pomeriggio di oggi, lunedì. “Quando a giugno sono stata nominata assessore alla Protezione Civile, ho pensato di diventare volontaria del gruppo calolziese. Così, non solo mi sono iscritta al corso di ottobre, ma ho anche coinvolto alcuni amici. L’idea era quella di dare una mano anche per consentire di ‘dividersi’ un po’ il lavoro”.

Alla presentazione hanno partecipato anche l’assessore ai lavori pubblici Dario Gandolfi e il vice sindaco Aldo Valsecchi: “Sono orgoglioso di essere qui oggi pomeriggio e vi ringrazio – ha detto il vice sindaco -. Far parte della protezione civile vuol dire amare il proprio territorio e gli altri. A fine ottobre, in occasione della forte ondata di maltempo, abbiamo provato sulla nostra pelle cosa vuol dire dover intervenire in caso di emergenza: il fatto che la gente vi veda sul territorio è un conforto notevole”.

Oltre all’assessore Cristina Valsecchi, hanno partecipato al corso che si è tenuto a Missaglia e sono entrati a far parte del gruppo comunale di Protezione Civile Roberto Valsecchi, Davide Amigoni, Egidio Bonacina, Stefano Fornoni, Fabio Sabadini e Mario D’Alessio: “Con i nuovi ingressi il gruppo può contare su 27 volontari – ha detto Cristina Valsecchi – Il fatto di essere più persone aggiunge forza al gruppo che non è chiamato solo in caso di emergenza ma è impegnato anche nella prevenzione”.

E, a tal proposito, è già prevista una giornata di pulizia del torrente Serta, insieme ai cacciatori, per il 24 febbraio prossimo: “Abbiamo già chiesto alla Regione i permessi necessari per l’intervento – ha detto il vicesindaco -. Purtroppo nei mesi scorsi, proprio riguardo al torrente Serta, abbiamo ricevuto una comunicazione dal ‘Coordinamento per la tutela del territorio e dell’ambiente’ che avanzava alcune perplessità rispetto alla pulizia che si voleva eseguire. Siccome la comunicazione non recava nessuna firma se non il nome del coordinamento, ci piacerebbe che queste persone si mettessero in contatto con l’amministrazione per condividere gli interventi che abbiamo programmato, onde evitare qualsiasi problema o incomprensione”.

“Sono contenta e mi auguro che nel corso di febbraio altre persone si iscrivano per dare una mano al gruppo – ha concluso Cristina Valsecchi – c’è bisogno di altri volontari per aiutare in paese”.