CALOLZIOCORTE – Nuovo avviso dell’amministrazione sulla questione pulizia delle erbacce da parte dei privati, nel caso in cui costituiscano pericolo alla viabilità o intralcio. “Abbiamo già individuato alcune situazioni difficili – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. Abbiamo provveduto a contattare i proprietari per invitarli a effettuare la pulizia al fine di evitare le sanzioni che inizieranno da settembre”.

“Per quanto riguarda la manutenzione del verde auspico che ci sia la stessa attenzione che c’era quando eravamo noi in maggioranza – ha detto l’ex assessore Sonia Mazzoleni (Cittadini Uniti per Calolziocorte) -. Ritengo scorretto il fatto che vengano fatte delle telefonate di avviso ai privati, voglio ricordare che se un agente rileva un’infrazione non è discrezionale sanzionare o meno, si tratta di omissione di atti d’ufficio. Detto questo, vi invito a guardare le situazioni in cui il comune è in difetto, come ad esempio una parte di via Don Minzoni che è di competenza nostra. Chi detta le regole deve essere il primo a rispettarle. Sempre in quel tratto voglio segnalare un cedimento importante del muro”.

Secca la risposta dell’assessore Dario Gandolfi: “Non si tratta di omissione d’atti di ufficio ma di semplice buon senso. Il nostro metro non è quello di andare a punire il cittadino, ma collaborare per risolvere il problema. Vogliamo sensibilizzare le persone. Faccio un piccolo esempio: c’era un cestino in zona Buliga che era sempre pieno, ho fatto alcune verifiche e ho scoperto che un cittadino volenteroso ogni mattina ripulisce i rifiuti che alcuni ragazzi lasciano alla sera. Se avessimo utilizzato un metodo punitivo, magari utilizzando le telecamere trappola, avremmo sanzionato la persona sbagliata”.