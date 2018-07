LECCO – La bella notizia è arrivata all’indirizzo mail di Marco Valsecchi, titolare dello Shamrock pub: il nome del locale di via Parini compare tra i protagonisti del prossimo Irish Pubs Global Awards, l’evento che premia i migliori irish pubs del mondo e che si terrà il prossimo 9 ottobre a Galway, in Irlanda ovviamente.

“Credevo fosse una delle tante pubblicità che mi vengono recapitate sulla posta elettronica, invece, proprio tramite email ho scoperto che il nostro pub era candidato a questo premio internazionale con ben tre ‘nomination’ per altrettante categorie” ci spiega Valsecchi.

Lo Shamrock competerà per l’importante riconoscimento insieme ad altri locali europei per la categoria “Best Food Experience”, “Best Chef”e “Best Marketing Campaign”. “Sicuramente è stata premiata la proposta di piatti tipici irlandesi che è nel nostro menù, dagli stufati di manzo e agnello, alla zuppa di pesce – ricorda Valsecchi – ed aver coltivato molto la dimensione dei social, non a caso molti dei nostri clienti ci hanno trovato proprio attraverso internet”.

Ma come si è arrivati alla nomination? “Non lo sappiamo, posso immaginare ci sia stata una votazione o che sia stato segnalato il nostro locale dai molti turisti irlandesi che sono passati da noi”.

Lo Shamrock è infatti una tappa fissa per tanti cittadini irlandesi di passaggio per Lecco. “Abbiamo spesso gruppi che si fermano da noi e tutti sono molto soddisfatti di quello che trovano. Il prossimo sabato avremo qui una comitiva di irlandesi che festeggeranno un matrimonio al castello di Rossino e poi proseguiranno la serata nel nostro pub”.

Come non citare poi il St. Patrick’s Day che proprio lo Shamrock ha portato a Lecco e che da anni si rileva un successo, attirando in città tantissimi giovani.