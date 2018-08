LECCO – Bilancio positivo per l’edizione 2018 di Shopping d’Estate. La tradizionale iniziativa organizzata da Confcommercio Lecco e rivolta ai commercianti della città. Al termine delle sei serate di apertura, tutti i giovedì dal 21 giugno al 26 luglio, i commercianti sono tutto sommato soddisfatti.

“E’ andata molto bene anche quest’anno, sono contento – ha detto Alberto Pier Toldo, titolare della Gelateria Toldo di via Cavour -. C’è stato un bel movimento, iniziative come questa servono per rendere la città più vivibile. Sicuramente aderirò anche in futuro”.

“La nota dolente di quest’anno è stata un po’ il meteo, per quanto i riguarda è stata una edizione un po’ sottotono – ha detto Gabriele Colciago titolare, assieme a Massimiliano Riva, del negozio di abbigliamento Mood di via Mascari -. Bisognerebbe tornare ad aprire i negozi anche i primi due giovedì di giugno”.

“In linea con l’edizione dello scorso anno, nel complesso il bilancio è positivo” ha detto Gabriele Colombo del negozio Cappa e Tuba di piazza XX Settembre.

Soddisfatti anche dalla Piadineria Biribò di piazza XX Settembre: “Abbiamo lavorato molto, non possiamo che essere soddisfatti. Stranieri o italiani? Devo dire che in prevalenza abbiamo avuto clienti italiani” hanno detto Denise Visconti e Annamaria Urgnani.

Bijou Brigitte, negozio di bigiotteria di via Roma, plaude all’iniziativa di Confcommercio: “E’ andata bene, a parte il meteo che qualche volta ha fatto le bizze ma su quello non ci si può far niente – ha detto la responsabile del negozio Francesca Scaglione -. Il periodo è azzeccato, sono le settimane in cui c’è più movimento, da quando si chiudono le scuole a quando la maggior parte della gente va in vacanza”.

“E’ andata bene anche quest’anno, peccato che l’ultimo giovedì sia stato rovinato da un forte temporale – ha detto Oscar Riva, titolare del negozio di calzature Kammi all’Isolago -. Quando si organizza qualcosa la gente arriva e la città è piena. Turisti? Sarà una sensazione, ma ce ne sono di più rispetto agli anni passati, sembra che qualcosa si muova, del resto la nostra città ha tutte le potenzialità per essere attrattiva”.