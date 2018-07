LECCO – Il quarto appuntamento con Shopping di Sera 2018, in programma giovedì 12 luglio, è particolarmente atteso dai negozianti e da Confcommercio Lecco che organizza questa manifestazione.

Infatti sarà il primo giovedì sera con i saldi estivi, iniziati ufficialmente lo scorso 7 luglio: un’occasione da non perdere quindi per comprare a prezzi vantaggiosi… anche dopo le ore 21 (con il parcheggio dell’Isolago aperto fino alle ore 24).

Con questa maggiore predisposizione per gli acquisti, i turisti e i lecchesi potranno contare su una offerta davvero variegata. Come giovedì scorso, dalle 21, ci sarà l’animazione per le vie del centro con “truccabimbi” e palloncini (con Gonfiabilandia; iniziativa a cura di Confcommercio Lecco). In piazzetta Isolago, dalle ore 21, invece torneo di Texas Holden, a cura dei commercianti dell’Isolago, con buoni sconto da utilizzare nei negozi della Galleria Isolago.

Se presso la Libreria Cattaneo di via Roma ci sarà spazio per un nuovo laboratorio per bambini, questa volta dedicato a chi vuole imparare a disegnare i fumetti della Disney (in particolare Topolino e Minnie), doppio appuntamento letterario nelle altre librerie del centro coinvolte. Alle ore 21 la Libreria Volante e il negozio di musica The Concept, entrambi di via Bovara, propongono l’incontro con il giornalista e critico musicale Ezio Guitamacchi: una presentazione-spettacolo per animare la via a partire dal libro “Atlante Rock: viaggio nei luoghi della musica” (Hoepli). Alle 21.15, alla libreria Ibs+Libraccio di via Cavour, spazio invece al libro “Il rovescio del ricamo” (Il Grillo) che verrà introdotto dalla autrice, Annamaria Pappalardi.

Da segnalare infine che giovedì 12 l’auditorium Casa dell’Economia di via Tonale ospiterà una tappa del Festival di Bellagio: protagonista la Bellagio Festival Orchestra con “Il Barbiere di Siviglia in salotto”.