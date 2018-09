LECCO – “Immagimondo: una tradizione che continua anche quest’anno con ricco calendario di eventi e che coinvolge tutto il territorio, un grazie a Les Cultures”.

L’assessore alla cultura Simona Piazza, alla presentazione del festival che si è tenuta questa mattina a palazzo delle Paure, ha aperto la serie di interventi: “Questo festival rappresenta un momento importante per riflettere e incontrare altre culture. Un grazie a tutti gli enti coinvolti e che collaborano per portare sul territorio esperienze di questo tipo. Dal 28 al 30 settembre, all’interno del festival, è in programma l’evento ‘Tutto il mondo a Lecco’, appuntamento molto importante per la città. In un periodo in cui si parla di respingimenti, navi bloccate e chiusura dei porti, qui a Lecco abbiamo la forza di aprirci al dialogo e all’incontro con l’altro: ingredienti per una crescita personale e comunitaria”.

Festeggiati i 20 anni di Festival, la 21^ edizione di Immagimondo si presenta con alcune novità mantenendo il format degli anni passati, che prevede un fitto calendario di appuntamenti culturali a Lecco e comuni limitrofi a partire dal 14 settembre per concludersi il 26 ottobre.

“Immagimondo è un’iniziativa che ha lo scopo di incoraggiare e rendere possibile l’incontro tra culture e persone e promuovere il viaggio sostenibile – ha detto Giorgio Redaelli, presidente di Les Cultures -. Da qui un richiamo al tema della mostra che, venerdì 14 settembre, aprirà il festival: ‘Migranti ambientali – L’ultima illusione’. Oggi sembra che il tema più rilevante sia la migrazione di qualche decina di persone mentre, nei prossimi anni, il fenomeno dei migranti ambientali interesserà qualcosa come 250 milioni di persone, è questo il tema reale e concreto”.

Silvia Tantardini, coordinatrice del festival è entrata nel dettaglio degli appuntamenti: “Anche quest’anno ce l’abbiamo fatta grazie a collaborazioni e sinergie che abbiamo creato in tutti questi anni. Un grosso ringraziamento a tutti i collaboratori che ci hanno permesso di crescere – ha detto -. Volevo sottolineare come anche i luoghi del festival siano importanti portando in rilievo quelli che sono i luoghi più interessanti del nostro territorio: Immagimondo è un festival itinerante sia nei paesi limitrofi che nella città, è un momento che valorizza i luoghi del nostro territorio”.

Quest’anno si è scelto di non ospitare più i tavoli dei viaggiatori all’interno delle tensostrutture montate in piazza: “Sarà una versione ridotta e più selezionata che verrà ospitata all’interno di palazzo delle Paure”.

Il vice sindaco di Civate Angelo Isella ha parlato di sinergie molto importanti: “E’ fondamentale fare rete, anche grazie allo stimolo dei privati che possono dare una mano al pubblico a essere sempre più vicini alle esigenze della gente”. Anche il presidente del Parco Monte Barro Federico Bonifacio parla di opportunità: “Immagimondo ci dà la possibilità di far conoscere il Parco del Monte Barro, un luogo bellissimo a ridosso della città di Lecco che è ancora poco conosciuto”.

Dal 14 settembre, quindi, Lecco sarà al centro del mondo e ospiterà culture diverse, esperienze e racconti di vita.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI IMMAGIMONDO