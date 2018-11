LUGANO – Si è aperto giovedì il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze ed anche quest’anno la sponda lecchese del Lago di Como non ha fatto mancare la sua presenza: Abbadia, Mandello del Lario e Lierna sono presenti in fiera per promuovere il territorio in una della manifestazioni più importanti per gli operatori turistici.

Uno stand rappresenta i tre comuni, con foto suggestive e materiale informativo da distribuire ai visitatori.

“Visto il buon esito dello scorso anno, come Amministrazione abbiamo deciso di continuare la promozione della nostra bella Lierna e del Lago di Como – spiega il vicesindaco di Lierna, Silvano Stefanoni – Un sincero ringraziamento per la condivisione progettuale e la disponibilità va sicuramente ai volontari, della Pro Loco ed in particolare a Christian Patriarca ed al suo Presidente Patrick Rubini, anime del turismo liernese, che sempre si mettono in gioco in tutte le manifestazioni, dimostrando così di amare profondamente il loro territorio. Un grazie sincero è doveroso anche a Chiara Cameroni, che rappresenta il nostro comune alla fiera di Lugano come icona Liernese, capace con il suo sorriso accattivante e con la sua simpatia naturale di incuriosire ed invogliare il turista a visitare la nostra stupenda località lacustre. La sinergia organizzativa con i colleghi Silvia Benzoni e Fulvio Salvioni ha portato in questi anni dei risultati importanti per lo sviluppo turistico dei nostri paesi”.

Anche il sindaco di Abbadia, Cristina Bartesaghi e l’assessore al Turismo di Mandello del Lario, Silvia Benzoni, nei giorni scorsi avevano plaudito alla partecipazione dei tre comuni al rilevante appuntamento.