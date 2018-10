PERLEDO – L’Amministrazione di Perledo ha dato il via alla progettazione del nuovo parcheggio di Olivedo, ubicato in un’area di proprietà delle Ferrovie (RFI) di fronte alla spiaggia della Malpensata.

“Si tratta di un’opera strategica – afferma il sindaco Fernando de Giambattista – inclusa nel programma amministrativo che fa fronte alle crescenti richieste di spazio di parcheggio in un’area ad altra frequentazione turistica. Dopo lo sgombero del precedente affittuario, la scorsa settimana i tecnici del comune di Perledo hanno avuto accesso al terreno per effettuare i rilievi. Per l’opera verrà chiesto un contributo alla Comunità Montana, avendo l’opera le caratteristiche prioritarie ed in particolare la valenza intercomunale che l’Ente considera ai fini dei finanziamenti”.