LECCO – Mancano solo 2 giorni alla chiusura delle iscrizioni per la ScigaMATT, sabato 8 settembre sarà l’ultimo giorno per prenotare un pettorale.

Superati gli 800 iscritti, ma per i ritardatari non tutto è perduto, c’è ancora tempo per far parte del grande evento grazie alla possibilità d’iscriversi direttamente il giorno della gara, sabato 15 settembre, presso l’area adibita al ritiro pettorali/pacchi gara dalle 10.00 alle 14.00 presso il Sagrato Don Abbondio (Acquate/Lecco), fino ad esaurimento posti.

Svelato il percorso definitivo: da questo fine settimana sarà in distribuzione negli esercizi commerciali di Lecco e on-line la cartina con il tracciato, sulla mappa è possibile localizzare tutti gli ostacoli e prendere visione dei servizi legati alla manifestazione.

Se siete invece degli affezionati all’evento il consiglio è quello di non perdersi una delle novità di quest’anno, la nuova location Cavagiozzo dove attorno al Baitello degli Alpini di Acquate saranno posizionati sette tra gli ostacoli più scenografici ma anche più impegnativi di questa edizione, uno su tutti l’ostacolo soprannominato “L’apocalisse” Multi Ring da 15 mt.

Oppure ci si può fermare presso l’abitato di Acquate dove tra le sue caratteristiche vie e piazze ispirate al Manzoni è possibile assistere ad una decina di ostacoli molto ravvicinati come Schiumami (la vasca di schiuma) , Boot Camp Chellenge (un gonfiabile da 25 mt) e lo spettacolare “incrocio” in P.zza della Vittoria per poi applaudire i concorrenti che transiteranno sotto il traguardo posto presso il Sagrato della Parrocchia di Acquate, non prima però d’avere affrontato la storica Ramada (in collaborazione con il CAI-Strada Storta).

A disposizione degli spettatori i Bus navetta gratuiti messi a disposizione dall’Organizzazione dalle 16.00 alle 17.00 per raggiungere la zona del traguardo