LECCO – “Siamo nati in salita”. E’ nato da una citazione del Bigio, il rancese Carlo Mauri , il nuovo progetto del creativo Giuseppe Villa inserito nel programma della PrimaVera Festa di Rancio.

Quest’anno cambia la location: “Dalla vecchia Officina di via Fumagalli alla nuova (ma solo per un giorno) di via Paradiso. Sempre a Rancio, dal basso verso l’alto… più in alto… in salita”.

Il percorso espositivo parte dalla chiesa di Rancio Alto. Si apre domenica mattina, 6 maggio, alle 10, e sarà visitabile fino alle 18. Basta seguire le frecce, per intraprendere una breve passeggiata che si può fare anche con l’ombrello, in caso di brutto tempo: “Quest’anno sarò nella parte più alta del percorso della festa – ha spiegato Villa – l’idea è quella di capire come ‘il nostro essere nati in salita’ abbia influito e influisca ogni giorno sulle nostre scelte e sul nostro modo di vivere”.

Non è certo un caso se a Lecco parlare di montagna è un po’ come parlare del Vangelo. Così, basta armarsi di un pizzico di spirito di sacrificio (sono proprio due passi) e scarpe comode per salire verso uno degli angoli più belli della nostra città.

Una volta giunti alla meta sarete coccolati come in un caldo rifugio di montagna e potrete gustare la mostra/esposizione realizzata dal creativo lecchese: “Sarà divisa in tre capitoli: il primo dedicato al mondo dell’arrampicata visto attraverso le fotografie di Tommaso Garota, membro del gruppo AsenPark; il secondo parlerà della storia del Gruppo Escursionisti Rancesi (Ger) e la gente, in maniera interattiva, potrà riordinare le foto, aggiungere didascalie o scrivere commenti. Nel terzo capitolo il visitatore diventerà protagonista cercando di motivare il suo essere nato in salita”.

Anche se allestita a due passi dall’università dell alpinismo, questa mostra non ha nessun intento storico e non vuole parlare dei protagonisti dell’alpinismo lecchese: “Al centro c’è la gente comune, si è cercato di rappresentare lo spirito di paese”.

Chiamarla mostra, a questo punto, è riduttivo. Si preannuncia un evento ricco di sorprese, in perfetto… “Officina’s style”.

