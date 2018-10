CALOLZIOCORTE – La consigliera di minoranza Sonia Mazzoleni (Cittadini Uniti per Calolziocorte), coordinatrice del gruppo comunale di Protezione Civile, critica l’amministrazione sulla gestione post-maltempo. In particolare Mazzoleni punta il dito sulla chiusura di viale De Gasperi.

“Maltempo a Calolziocorte: sicurezza à gogo. Dopo la chiusura di tre scuole… ora tocca alle strade. Purtroppo in questi giorni abbiamo assistito ad eventi meteorologici di notevole entità, che hanno messo in evidenza la fragilità del nostro territorio. Fortunatamente non ci sono stati feriti o gravi emergenze. Su alcune strade di collegamento sono cadute piante di grosse dimensioni che hanno interrotto la viabilità, prontamente rimosse dalla nostra Protezione Civile. In particolare lungo le strade che conducono a Carenno (in prossimità di Rossino e Sopracornola) e viale De Gasperi. Ma è proprio su questo versante che l’Amministrazione Comunale ha dimostrato di non essere pronta a gestire e coordinare le operazioni su un fronte tanto delicato come è quello della sicurezza. Infatti, mentre da un lato ci si attivava per chiudere viale De Gasperi (ad oggi ancora chiuso), dall’altro si ‘consentiva’ tranquillamente il transito degli autoveicoli, nonostante il divieto a seguito di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco… peccato che i varchi non erano stati messi sufficientemente in sicurezza. Non solo si obbligavano i mezzi pesanti a passare per il centro della città (altro pericolo) e lungo il restante asse di viale De Gasperi, per buona parte della mattinata si svolgeva il consueto mercato comunale. Quindi una sicurezza lasciata più alla responsabilità e all’attenzione dei cittadini che alle contraddittorie misure adottate dall’Amministrazione Comunale e si determinava così una situazione dove la debole e confusa regolamentazione della viabilità, creava una situazione d’insicurezza in tutta zona. La sicurezza è interesse di tutti, nei prossimi giorni sarà nostra premura chiedere spiegazioni sui controversi provvedimenti adottati, chiedere e chiederci come sia possibile che, in una città come la nostra, lunedì, in piena emergenza, su disposizione dell’Amministrazione, gli agenti di Polizia Locale hanno concluso il loro servizio, lasciandoci in balia degli eventi che si stavano succedendo”.