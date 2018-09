MONTE MARENZO – La Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale), a seguito della richiesta di appassionati fotografi, ha deciso di prorogare il concorso “Ciclisti in fila indiana” fino al 15 ottobre. Un concorso voluto per sensibilizzare la gente sul tema della sicurezza stradale.

“Quanti interessati a partecipare al concorso, potranno inviare le fotografie entro tale termine, fermo restando il regolamento e i premi in palio, che potete trovare al su www.unpaeseperstarbene.it. Il concorso ha assunto una dimensione sempre più ampia, addirittura internazionale – spiega Angelo Fontana -. Dalla provincia di Lecco ha raggiunto la Repubblica Ceca e sono arrivate foto dalla città di Jesenice. Per quel che riguarda il sud Italia il concorso è approdato fino a Punta Secca, frazione del comune di Santa Croce Camerina (Rg), con i ciclisti che passano davanti la casa del commissario Montalbano. A nord-est i ciclisti che sfilano davanti al Sacrario militare di Redipuglia (Go), proprio nell’anno in cui si concludono le commemorazioni per il centenario della Grande Guerra. Inoltre sono giunte foto dal Parco dello Stelvio – Santa Caterina Valfurva, da Porta San Giacomo a Bergamo alta, Argegno sul lago di Como, dalle valli Imagna e

Valle Brembana, da Melegnano, dalla provinciale 72 a Dervio e ovviamente da Lecco. Aspettiamo le vostre foto, si continua fino al 15 ottobre!”.