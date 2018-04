LECCO – Questo venerdì, nell’aula magna dell’Istituto di istruzione superiore Bertacchi di Lecco si è tenuto un incontro di formazione e informazione nell’ambito del progetto di educazione alla salute al quale hanno preso parte circa 180 ragazzi provenienti da 9 classi della 4° superiore.

Angelo Fontana, della Polisportiva Monte Marenzo (Area Sociale) ha illustrato le iniziative che si terranno nel prossimo mese di maggio contenute nella 12° edizione di “Una strada piena di vita”, la campagna di sensibilizzazione incentrata sulla costruzione di una “Cultura della Sicurezza Stradale”.

“In 19 Comuni sarà celebrata la Santa Messa per ricordare tutte le vittime della strada, con l’obiettivo di contribuire alla prevenzione degli incidenti stradali, di sensibilizzare ognuno di noi alla responsabilità verso il dono della vita, all’amore per la vita, la vita la tua, quella degli altri è la cosa più importante che ci sia”.

“Non potete immaginare il dolore che un genitore prova quando viene a mancare un figlio per incidente stradale, la mancanza di un figlio è la più forte presenza che si possa sentire – si è così rivolto Fontana ai giovani presenti – E’ un appuntamento che ogni anno vede stringersi attorno ai familiari e agli amici delle vittime della strada tutte le espressioni delle nostre comunità locali: i parroci, i cittadini, i sindaci, le istituzioni, esponenti della società civile. Non vogliamo cedere alla tentazione di credere che eventi che arrecano sofferenze e determinano un vuoto incolmabile nei propri cari e nelle comunità, siano solo colpa della fatalità, del destino, contro la quale non possiamo fare nulla. Al contrario. Noi pensiamo che si può fare molto, che è un dovere di ognuno di noi impegnarci con volontà e intelligenza per ridurre gli incidenti stradali, soprattutto quelli dalle conseguenze più gravi”.

L’iniziativa punta a fare capire, soprattutto ai giovani, che le più frequenti cause di incidenti, anche gravi, siano la distrazione di chi guida, oppure mettersi al volante con il cellulare, L´uso del cellulare al volante causa in Italia più di 40mila incidenti ogni anno, ha ricordato Fontana “la distrazione alla guida dovuta all’uso dello smartphone è la prima causa di morte su strada e anche la prima causa di invalidità tra i giovani. Tanti, troppi gli automobilisti che rispondono alle chiamate, leggono e scrivono messaggi ed email, seguono i social network e addirittura si scattano selfie quando sono al volante dell’auto. Quando squilla lo smartphone, se volete rispondere fermatevi”.

Anche Franco Morizio, Responsabile sezione Polizia Locale – Accademia Italiana di Scienze Forensi, ha partecipato all’incontro illustrando il tema della legalità e della sicurezza stradale parlando dell’importanza dell’uso del casco per i ragazzi.

Successivamente ha preso la parola il nuovo Comandante della Polizia Locale di Lecco, Paolo Borgotti che si è soffermato sulla distrazione al volante, ha spiegato cosa può succedere in un secondo. In un secondo a 50 km all’ora si fanno 14 metri e in 14 metri può succedere di tutto. Quindi dobbiamo essere noi consapevoli di quello che facciamo.

In fine ha preso la parola Croce Castiglia madre di Matteo la Nasa morto in un incidente stradale 8 anni fa a Lecco. Ha parlato a nome di tutti i genitori delle vittime della strada che vogliono portare la storia del proprio figlio nelle scuole e che vogliono far capire ai giovani che quando ti sotterrano un figlio tu sei lì con lui in quella bara, “perché non è più vivere quello che facciamo noi”. E solo puro dolore che non vogliamo far provare ad altre famiglie.