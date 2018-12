LECCO – Una simulazione di un’esplosione all’interno della Fiocchi Munizioni che servirà a verificare la corretta attuazione delle procedure di emergenza.

La Prefettura di Lecco, al fine di sperimentare l’efficienza del piano d’emergenza esterno (Pee) dell’azienda di via Santa Barbara, ha programmato per mercoledì 12 dicembre un’esercitazione per azioni di protezione civile che vedrà il coinvolgimento di tutti gli enti deputati alla gestione dell’emergenza.

“Nel corso della mattinata, nei pressi dello stabilimento di Belledo – hanno fatto sapere dal comune di Lecco – sarà pertanto possibile avvistare fumi e notare diversi mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine senza che questo comporti alcuna situazione di pericolo per i residenti, che sono tuttavia invitati a non avvicinarsi”.