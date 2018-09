LECCO – “Molti di noi sono cattolici più o meno praticanti, diversi altri sono agnostici o atei, altri ancora valdesi o evangelici o di religione mussulmana.

Bene, ognuno possa liberamente non professare o professare come ritiene il proprio credo. Con questo spirito, nella condivisione e rispetto degli artt. 19 e 20 della Costituzione respingiamo con forza le dichiarazioni dei Consiglieri Regionali Antonello Formenti della Lega Nord e Mauro Piazza di Forza Italia che, rispetto alla realizzazione di una moschea a Costa Masnaga, ci è parso vogliano tendere a maggiori controlli, che non esercitano però per altre situazioni.

“Massima attenzione e vigilanza affinchè vengano rispettate tutte le misure sia regionali che nazionali” : in sintonia, così, le loro dichiarazioni. A fronte di questa dichiarazione, appuntiamo in primo luogo che la Lombardia del centro destra ha imposto, per cercare di impedire la costruzione di moschee, una legge sbagliatissima e anticostituzionale, in quanto nei fatti irresponsabilmente costringe i praticanti la religione islamica nelle direzioni che andrebbero evitate.

In secondo luogo ai due consiglieri regionali “vigilantes” ricordiamo che la Lombardia secondo i dati ISTAT ha un pesante abusivismo edilizio che è pari al 6,8%, per non parlare poi dei dati relativi all’inquinamento e agli inquinatori, ai disservizi nella sanità e nei trasporti regionali alle grandi e piccole ruberie, corruzioni e sprechi che fanno registrare danni a tutti i lombardi: questi sì, che avrebbero bisogno di maggior belligeranza da parte dei consiglieri regionali Piazza e Formenti.

Altro che atteggiamenti ed impegni di attenzione ostativa nei confronti diversamente di chi chiede solo di pregare. Dio è morto: canta Guccini e non solo lui”.

La Segreteria Provinciale Sinistra Lavoro Lecco