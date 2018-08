LECCO – “Va bene l’olmo, specie ora che è stato salvato e che nessuno in Comune si è mai sognato di abbattere, come pensano taluni esperti (veri, presunti, apprendisti) delle piante, che si sentono depositari unici della verità. Lo spunto mi torna utile per ricordare senza enfasi, ma dati alla mano, che in questo periodo la campagna ‘parcheggi’ sta dando buoni frutti. È tema vecchio, anzi antico, e non c’è amministrazione del passato e del presente, qui e altrove, che non debba misurarsi con la questione”.

Chiuso il capitolo parcheggio di via Sassi con l’inizio dei lavori, il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha colto lo spunto per dipingere un quadro più ampio della situazione parcheggi in città.

“Cominciamo col dire che questa settimana con tenacia e coraggio si sono risolti il problema della Ventina di Pescarenico, che presto sarà aperto con orario esteso e con posti riservati ai residenti – ha continuato il sindaco – quelli di via Adda e di via Parini, rinnovati nel look, ed è in dirittura d’arrivo l’apertura del Broletto Nord su via Grassi. Via Sassi ha recuperato la sua fisionomia progettuale nel contesto urbano della limitrofa stazione e perciò non è sterile ottimismo affermare che un bello strappo è stato consumato rispetto a situazioni che rischiavano di diventare croniche. Accanto agli aspetti strettamente legati ai posti auto, si è rafforzata una politica di vigilanza e di contrasto all’abusivismo che ci permette di dire che le lamentele sono legittime e anche comprensibili, ma quando diventano uno stucchevole refrain, tipo colonna sonora dell’estate, allora ci permettiamo di affermare che la musica è cambiata!”