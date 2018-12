PREMANA – Si sono conclusi ieri, domenica, i festeggiamenti per ricordare la nascita della Squadra di Premana Soccorso Alpino 1968, ed il trentacinquesimo della Stazione della Valsassina e Valvarrone 1983.

Durante l’ultima settimana sono state organizzate varie iniziative, che hanno coinvolto volontari, istituzioni, amici e simpatizzanti. In particolare le squadre hanno partecipato ad una visita ufficiale presso l’azienda Camp di Premana, con la partecipazione di circa 25 Tecnici della Stazione ed il direttivo dell’azienda. Un particolare ringraziamento a Eddy Codega amministratore delegato dell’azienda.

Un discorso emozionante quello di Eddy (suo padre Orazio Codega è stato il primo Capo Stazione del soccorso Alpino di Premana nel 1968, ndr), che ha trasmesso la vicinanza dell’azienda all’associazione. Va ricordato l’importante contributo economico fornito dalla Camp, che ha permesso alla squadra di Premana di acquistare nel 2017 un fuoristrada operativo.

Nella serata di venerdì 30 novembre al termine della proiezione del filmato “Senza possibilità di errore” è stata aperta una discussione dove sono stati analizzando i dati statistici di questi primi 11 mesi, solo nel territorio della Stazione Valsassina e Valvarrone.

Del totale di persone soccorse dal 1 gennaio al 30 novembre 2018 il 51% sono stati feriti lievi, il 5% feriti gravi, il 9% sono deceduti, il 33% illesi. L’età degli escursionisti soccorsi, principalmente, è oltre i 70 anni (20%), seguono da 40 a 50 anni /17%) e da 60 a 60 anni (16%). La maggior parte delle operazioni del Soccorso Alpino si svolgono per escursionismo (43%). Il 42% degli interventi si rende necessario per caduta, il 15% per un malore, l’11% per perdita di orientamento, il 6% per incapacità. Il 46% degli interventi è stato effettuato in elicottero, il restante 54% a piedi.

Attualmente la Stazione è guidata da Alessandro Spada coadiuvato dai due Vice Capi Stazione Fabio Paruzzi della squadra di Dervio e Andrea Gianola della squadra di Premana. Da ricordare che la Stazione del Soccorso Alpino Valsassina e Valvarrone è una delle più numerose della Regione Lombardia, conta ben 60 Tecnici di cui 50 OSA (Operatori di Soccorso Alpino) 10 TeSA (Tecnici di Soccorso Alpino) 3 unità cinofile, 3 Guide Alpine di cui un Istruttore Nazionale Cnsas, 4 aspiranti volontari in procinto a fare ingresso nel 2019. Purtroppo tra questi Aspiranti c’era anche Gabriele Orlandi Arrigoni scomparso tragicamente in un incidente stradale.

In occasione della SS Messa di sabato 1 dicembre a Premana, sono stati ricordati nelle preghiere i defunti della Stazione, tra cui il ricordo a Gabriele, in particolare il piccolo Christian che sta tenacemente lottando all’ospedale di Bergamo. Tutto il Soccorso Alpino è particolarmente vicino alla moglie Debora, al papa Luca ed a tutti i famigliari e amici di Gabriele. Sabato durante la premiazione dei soci fondatori della Squadra di Premana, è stato presentato il calendario della stazione, con delle bellissime fotografie, una in particolare in ricordo di Ezio Artusi, volontario valsassinese scomparso in Grignetta lo scorso febbraio insieme all’amico e collega del Soccorso Alpino Giovanni Giarletta.