MILANO – In occasione del 35° anno di fondazione della stazione di Valsassina e Valvarrone del Cnsas – XIX Delegazione Lariana, una delegazione di rappresentanza è stata invitata a Milano, negli uffici di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), dal direttore generale Alberto Zoli.

La delegazione era accompagnata dal presidente regionale del Sals (Soccorso alpino e speleologico lombardo) Gianfranco Comi e dal vice presidente Michele Bottani. Il gruppo ha avuto una conversazione costruttiva sulla situazione in Lombardia del soccorso in montagna, in particolare sulle strategie operative negli interventi che prevedono l’utilizzo dell’elicottero durante le ore notturne, con operazioni speciali quali lo sbarco delle squadre e l’eventuale recupero dell’infortunato per mezzo del verricello.

Il direttore Zoli ha manifestato interesse nei confronti della relazione presentata dal capostazione di Valsassina e Valvarrone Alessandro Spada sull’andamento degli interventi di soccorso alpino in montagna, in particolare in quelli con l’utilizzo dell’elicottero.

L’incontro si è concluso con un simpatico scambio di regali: al direttore sono stati donati una camicia del Cnsas, il calendario 2019 e un coltello personalizzato, realizzato per l’occasione dagli artigiani Premanesi.