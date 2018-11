LECCO – Che cosa bisogna fare per entrare nel Cnsas – Soccorso alpino e speleologico? Come procede poi il percorso per acquisire le diverse specializzazioni tecniche?

E’ una domanda che spesso i giovani ci rivolgono. Domenica scorsa al Passo dello Stelvio si sono svolte le selezioni V1 per il 2018. I partecipanti erano quaranta: sedici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, dodici della XIX Lariana, nove della V Bresciana e tre della VI Orobica; cinque di essi sono operatori sanitari tecnici (OTS). La valutazione è stata effettuata da otto istruttori tecnici del Cnsas, di cui quattro nazionali, alla presenza di Bugatti, Vitali e Spada del Consiglio regionale Cnsas lombardo. Le prove si sono tenute il 13 e il 14 ottobre al Passo dello Stelvio per la parte Invernale, il 27 e 28 ottobre a Lecco per la parte estiva e i colloqui.