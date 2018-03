LECCO – Tre mercoledì, tre confronti con i diversi soggetti protagonisti della nostra città attorno a tre tematiche principali: è l’amministrazione comunale ad organizzare questi tre appuntamenti che scandiranno il mese di aprile.

“Ho sempre ritenuto essenziale instaurare un rapporto organico con quei mondi che sono il cuore pulsante della città e che non sempre siamo riusciti a chiamare a un confronto che andasse oltre i temi specifici. Il clima politico è mutato e impone cambi di marcia nel metodo e nel contenuto – spiega il sindaco Virginio Brivio – E’ finito il tempo delle chiuse stanze e anche quello dei dibattiti a senso unico. E’ in questa direzione e nella prospettiva di tessere una comune tela, nell’avere rispetto dei ruoli, che diamo vita a tre mercoledì, diventati ormai nella nostra agenda il dì della settimana dedicato all’ascolto e all’apertura”.

Si parte con l’incontro della associazioni del sociale e il mondo scolastico, per proseguire con la cultura e lo sport, a chiudere con le associazioni economiche. “Un trittico che dovrebbe fornire materiale di sicuro interesse che non sia solo di stimolo all’Amministrazione, ma che fornisca ai presenti sia elementi su obiettivi per la soluzione dei problemi, sia sulla crescita complessiva della città”.

LE DATE:

Mercoledì 4 Aprile 2018: Lecco, Comunità che si prende cura. Il Comune dialoga sui temi della coesione sociale, del bene comune, del welfare e dell’istruzione;

Mercoledì 11 Aprile 2018: Lecco, Comunità culturale e sportiva. Il Comune dialoga sui temi della cultura e dello sport;

Mercoledì 18 Aprile 2018: Lecco, Comunità operosa. Il Comune dialoga sui temi dell’impresa e del lavoro;

La partecipazione è libera a tutti gli incontri, con priorità ai rappresentanti dei diversi ambiti citati. Gli appuntamenti si terranno a partire dalle 17.30 nella Sala Conferenze di Palazzo delle Paure, piazza XX Settembre, Lecco. Con me, gli assessori competenti di ogni settore.

“Da subito posso dire che muteremo schemi e linguaggi, perché se abbiamo voluto a metà mandato aprire questo fronte, non è certo per promuovere una generica partecipazione e salvarci l’anima – prosegue il sindaco – Mi aspetto analisi e proposte concrete e lungimiranti sulle grandi questioni e legittime puntualizzazioni sui piccoli problemi. Non sempre nel passato i rapporti sono stati idilliaci per vari torti o ragioni e non cerco una adesione all’attività del Comune, ma più semplicemente vorrei che questi appuntamenti fossero occasione propizia perché si sappia fino in fondo quale volume di attività e di interventi questa Amministrazione, a poco più di metà mandato, ha in atto e in cantiere. Non siamo alla ricerca di un consenso immediato, bensì, più semplicemente, vogliamo capire se nei prossimi due anni si potrà percorrere un tratto di strada insieme”.

“La carne al fuoco è abbondante e sono certo che saper tenere accesa la brace per offrire ai lecchesi una città più efficiente, più bella, più giusta nel segno di quell’amore per Lecco è la cifra che dovrebbe accomunare le diverse realtà!”