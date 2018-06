VALMADRERA – Giunge alla terza edizione la manifestazione culinaria targata Living Land promossa dai comuni e dalle parrocchie di Valmadrera e Malgrate, Azione Cattolica, Osa – Organizzazione sportiva alpinisti Valmadrera e Sev – Società Escursionisti Valmadreresi.

L’iniziativa, che quest’anno prevede due appuntamenti, permette di gustare deliziose ricette e farsi coinvolgere dal mondo di Living Land. Nel corso degli aperi-cena sarà infatti possibile conoscere e sostenere le iniziative dedicate ai giovani della provincia di Lecco, promosse dal progetto.

La notte in cascina: a tavola con cascina Don Guanella è il filo conduttore delle due serate.

Il primo aperi-cena è in calendario per venerdì 22 giugno alle ore 19.30 presso l’Oratorio di Valmadrera. A stuzzicare il palato dei partecipanti saranno le ricette preparate da Cascina Don Guanella nell’ambito del Mese della Gioventù organizzato dal centro Giovanile. Una serata che si chiuderà in bellezza ballando con gli Alzamantes.

Il secondo appuntamento si terrà invece venerdì 6 luglio alle ore 19.30 presso l’Oratorio di Malgrate. A seguire un imperdibile e intrigante spettacolo di magia.

Per partecipare agli aperi-cena è richiesto un contributo di 12 euro per gli adulti e 7 euro per i minori di 12 anni. Per prenotare è possibile scrivere a info@livingland.info.