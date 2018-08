LECCO – “Solidarietà in corsia, basta un gesto”. Uno slogan semplice mai dai contenuti molto importanti quello utilizzato per la nuova iniziativa promossa da Maristella Hoppler e il gruppo Amici di Giusy di Calolziocorte, in collaborazione con Angelo Fontana della Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale), Gabriele Bolis della formazione musicale I Picett del Grenta.

Oggi pomeriggio (29 agosto), alle ore 14, nel cortile dell’ospedale di Lecco si è tenuto il concerto benefico dei Picett del Grenta con il formidabile quartetto guidato dal Maestro Gabriele Bolis.

Un momento emozionante a cui hanno partecipato degenti, medici e infermieri del reparto di oncologia, personale e dirigenti dell’ospedale, visitatori e semplici curiosi che hanno potuto trascorrere qualche momento in allegria: “Sono stati tutti molto contenti dell’iniziativa – ha commentato Fontana – per chi è in ospedale anche piccoli momenti di divertimento come questi sono molto importanti”.

L’iniziativa, però, non si conclude qui perché era collegata una sottoscrizione a premi per raccogliere fondi destinati all’acquisto di indumenti a favore di pazienti bisognosi, ricoverati nel reparto di oncologia dell’ospedale Manzoni.

Tanti i premi in palio, l’estrazione sarà effettuata il 31 agosto presso la sala d’attesa del reparto di oncologia (i numeri vincenti saranno pubblicati il giorno successivo sul nostro giornale).