MONTE MARENZO – “Solidarietà in corsia, basta un gesto”. Uno slogan semplice mai dai contenuti molto importanti per la nuova iniziativa promossa da Maristella Hoppler e il gruppo Amici di Giusy di Calolziocorte, in collaborazione con Angelo Fontana della Polisportiva (area sociale) di Monte

Marenzo, Gabriele Bolis della formazione musicale I Picett del Grenta.

Il 29 agosto, alle ore 14, nel cortile dell’ospedale di Lecco è in programma un concerto benefico dei Picett del Grenta con il formidabile quartetto guidato dal Maestro Gabriele Bolis e composto da Vincenzo Castagna, Mario Gilardi, Gilberto Garghentini.

All’iniziativa è collegata una sottoscrizioni a premi (1 euro il biglietto) per raccogliere fondi destinati all’acquisto di indumenti a favore di pazienti bisognosi, ricoverati nel reparto di oncologia dell’ospedale Manzoni. Tanti i premi in palio, l’estrazione sarà effettuata il 31 agosto presso la sala d’attesa del reparto di oncologia.