LECCO- Via libera alla convenzione tra Comune di Lecco e Regione per realizzare il sottopasso ciclopedonale di Rivabella, a Chiuso.

Da Pirellone giungerà il milione di euro già destinato ai lecchesi dal Patto per la Lombardia, siglato a suo tempo dall’ex governatore Maroni e l’allora premier Matteo Renzi.

Se la gran parte di quei finanziamenti (2 milioni di euro) erano stati ‘sacrificati’ per la ripartenza della nuova Lecco Bergamo, Palazzo Bovara aveva scelto di utilizzare il restante milione per quest’opera. Il sottopasso, seppur solo ciclopedonale, sarà fondamentale per dare maggiore vivibilità al rione di Chiuso, già gravato da anni di presenza del cantiere per il tunnel tra Lecco e Calolzio.

“L’infrastruttura è strategica – ha spiegato l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – perché va a ricucire una cesura determinata dalla presenza della linea ferroviaria. In questo modo viene garantito l’attraversamento in sicurezza per pedoni e ciclisti”.

Si sblocca un’opera ritenuta prioritaria al Comune e che aveva visto, già lo scorso anno, la giunta lecchese trovare l’intesa con Rfi per affidare all’azienda stessa il compito di progettare, appaltare e realizzare l’opera. Il cronoprogramma prevede che i lavori si concludano per il primo trimestre 2020.