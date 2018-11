BELLANO – Problemi anche per i pendolari dei treni tra Sondrio e Lecco, o meglio per gli utenti degli autobus sostitutivi della linea messi a disposizione da Trenord e che lunedì’, a causa dell’interruzione della strada provinciale tra Bellano e Varenna non effettuano le fermate intermedie.

Domenica non è andata meglio ai viaggiatori, con forti disagi nel pomeriggio. “Il treno delle 15.08 da Tirano è stato soppresso – ci ha scritto con tanto di documentazione fotografica – il treno successivo, ovviamente, si è riempito come un carro bestiame. Robe da matti!”

Anche il treno 5290 (Lecco 17.15 – Colico 18.24) è partito con forte ritardo, alle ore 18:15 dalla stazione del capoluogo.