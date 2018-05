CALOLZIOCORTE – “Eppure mi ricorda qualcuno…”. Sarà il pensiero di coloro che parteciperanno, il prossimo 8 giugno (ore 21), allo spettacolo organizzato dalla Pro Loco nella sala civica di via Galli.

“Gente di Calolzio” presenta una serie di personaggi che si vedono attualmente nel capoluogo della Valle San Martino. Nessuno di questi personaggi avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe stato protagonista di uno spettacolo. In realtà basta poco per diventare protagonista di un racconto breve, magari un dettaglio, una parola detta ed ecco che prendono vita personaggi cosi diversi fra loro, ma che alla fine formano un piccolo mondo fondamentalmente simpatico.

Naturalmente ci vuole un po’ di fantasia per riconoscerli, ma nemmeno più di tanto. Questi personaggi non descrivono Calolzio ma solo alcuni aspetti grazie alla loro semplice presenza e specificità. I testi sono letti da Aldo Perucchini e l’animazione curata da Albert Bagno.

I testi presentati sono una piccola selezione scelta tra i trenta già pronti. Sempre sarcastici ma mai offensivi, i testi propongono una Calolzio fuori dai cliché abituali.

Era il 2011 quando questo lavoro teatrale scaturì da una riflessione dell’amico Fabio Bonaiti cultore per eccellenza dei fatti di Calolzio e della Valle: “Non si scrive più scritti sulle realtà della Valle”. Bene ora è servito.

Dopo avere, per decenni, attinto ai ricordi della sua Parigi e della sua Francia, progressivamente i personaggi viventi caloziesi sono entrati nel mondo di Albert Bagno. “Gente di Calolzio” è uno spettacolo in “Work in Progress”.

Alcuni di questi personaggi sono presenti in scena sotto forma di pupazzi di carta, materia inconsueta ma congeniale all’artista che vive da 25 anni in città.

La tecnica impiegata è quella delle marionette a bastone ovvero i pupi (cosi detti pupi siciliani). A differenza dei pupi meridionali questi sono animati su tavolo.

Sicuramente uno spettacolo diverso dal solito, l’invito a partecipare è aperto a tutti.