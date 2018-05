LECCO – Sì è aperto ufficialmente ieri, con lo spettacolo del Centro Danza e Movimento di Lecco, il fitto programma di eventi sportivi, ma non solo, che avranno come epicentro la struttura comunale del Bione.

Lecco Sport Experience, un evento nato dalla collaborazione tra tantissime realtà sportive lecchesi, con il supporto e il patrocinio del comune di Lecco e di Sport Management, animerà il panorama sportivo fino al prossimo 27 maggio.

“L’idea è quella di dare visibilità a tutte le realtà del territorio che promuovono l’attività sportiva e fanno l’attività – ha detto il sindaco Virginio Brivio durante la piccola cerimonia di apertura – Questi quindici giorni di appuntamenti sportivi e non rappresentano un passo importante che tutte le associazioni compiono assieme”.

Sport, aggregazione, musica e divertimento, dove si potrà anche mangiare in compagnia e ascoltare buona musica nella splendida location del centro sportivo comunale “Al Bione”.

Un tavolo condiviso quello che ha portato alla creazione di Lecco Sport Experience: Carlo Redaelli (Rugby Lecco), Alessandro Alippi (Picco Lecco), Giovanni Dossi (Coppa del Lago), Luca Dossi (Maratona del Calcio) e Paolo Galbiati (Basket Lecco), c’erano tutti pochi giorni fa alla presentazione di questa nuova esperienza. Ognuno di loro ha dato il suo contributo per rendere più ricco il programma che prevede tutta una serie di momenti dedicati ad altre discipline a cui verrà data pari dignità rispetto agli “sport maggiori”. Nell’organizzazione sono coinvolti anche Atletica Lecco, Csi Lecco, Tennis Club Lecco, Gruppo Ragni di Lecco, Centro Danza & Movimento e Oltretutto ’97.

E sono stati proprio i ragazzi del Centro Danza & Movimento ad aprire la rassegna con un bello spettacolo. Non solo sport perché, per garantire il divertimento, è stato creato anche Lecco Music Experience: una serie di concerti di gruppi “made in Lecco”. Inoltre è stata allestita un’area ristoro a tema aperta dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 23 e sabato e domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23.