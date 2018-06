SIRTORI – Il ciclo di serate “A tu per tu con i grandi dello sport” presenta: “Finding flow”, titolo dell’incontro con la famosa climber britannica Hazel Findlay.

La serata, giovedì 14 giugno con inizio alle ore 20.30, si svolgerà nel negozio DF Sport Specialist a Bevera di Sirtori con l’introduzione di Matteo Della Bordella, Presidente dei Ragni di Lecco e testimonial DF Sport Specialist.

Hazel Findlay, nata nel 1989, ha iniziato ad arrampicare da bambina a soli 7 anni, dimostrando sin dall’inizio il suo grande talento e la sua passione per questo sport.

Oggi, a 29 anni, Hazel vanta una grande esperienza in parete: in questi anni ha esplorato tutto, dall’arrampicata sportiva, al bouldering, all’arrampicata su big wall e in montagna. Le salite trad sono la sua vera passione, Hazel trascorre molto tempo in falesia ad allenarsi.

Hazel Findlay è stata la prima donna a salire una via classificata E9 nella scala inglese delle difficoltà; è stata anche la prima donna inglese a salire un 8c; ha fatto nuove vie in libera, in arrampicata trad fino all’8b; è la prima donna britannica a completare la salita in libera su El Capitan nello Yosemite e ha scalato in libera El Cap quattro volte.

La passione per l’arrampicata di Hazel si spinge anche all’esplorazione degli aspetti psicologici della disciplina, tanto che recentemente è diventata Mental Training Coach per scalatori ed atleti.

Nel 2012, “The Sun” l’ha definita “miglior climber del Regno Unito” e nel 2013 la rivista Climbing le ha assegnato il “Golden Piton Awards”. E giovedì 14 giugno sarà possibile incontrarla “A tu per tu”.