SONDRIO – E’ stata pubblicata ieri 14 giugno sul Portale Acquisti di Anas la lettera di invito alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori urgenti di realizzazione della pista provvisoria di by-pass alla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nel comune di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio.

La statale era stata chiusa il 14 aprile scorso a causa del distacco dal versante di Gallivaggio di alcuni massi che avevano raggiunto la sede stradale. Il 25 maggio, a seguito della riapertura per fasce orarie, il tratto era stato nuovamente chiuso a causa del pericolo concreto, segnalato dal Centro di Monitoraggio Geologico dell’Arpa, di un nuovo franamento che era sopraggiunto il 29 maggio e che aveva nuovamente interrotto i collegamenti con i comuni di Campodolcino e Madesimo.

Le attività di monitoraggio, coordinamento, e gestione delle criticità sono state condotte nel corso delle scorse settimane in perfetta collaborazione fra la Regione Lombardia, la Provincia di Sondrio, Anas, la Comunità Montana e la Protezione Civile ed hanno contribuito a rendere possibile i collegamenti con le aree a rischio isolamento.

Ieri, tramite una procedura i cui tempi sono stati ridotti al massimo per consentire l’avvio dei lavori nel minor tempo possibile, la pubblicazione sul Portale Acquisti di Anas della lettera di invito alla procedura negoziata per la realizzazione della pista provvisoria di by-pass alla statale in corrispondenza del km 126,750, in località Gallivaggio. Il nuovo tracciato garantirà la continuità del collegamento con i comuni di Campodolcino e Madesimo, oggi raggiungibili solo in alcune fasce orarie giornaliere per motivi precauzionali.

L’appalto, del valore di circa 900mila euro, avrà una durata di 30 giorni e comprende anche il servizio di pronto intervento e manutenzione della pista per un periodo di sei mesi successivi al completamento dei lavori.

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta online entro le ore 12:00 del 21 giugno 2018.