LAGO – Nuove chiusure in vista per la Statale 36: per consentire i lavori di manutenzione periodica ordinaria degli impianti tecnologici in galleria, saranno istituite alcune limitazioni al transito nella zona del Lago e Alto Lago.

La carreggiata sud, in direzione Milano, della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà chiusa tra il km 92,400 (svincolo Trivio di Fuentes) ed il km 75,350 (svincolo di Bellano), nei territori comunali di Colico, Dorio, Dervio e Bellano, dalle ore 21 di lunedì 7 gennaio alle ore 5 di martedì 8 gennaio 2019.

La carreggiata in direzione sud sarà chiusa inoltre tra il km 75,350 (svincolo di Bellano) e il km 57,700 (svincolo di Abbadia Lariana), nei territori comunali di Bellano, Varenna, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, dalle ore 21 di martedì 8 gennaio alle ore 5 di mercoledì 9 gennaio 2019.

La carreggiata nord, in direzione Colico, sarà chiusa tra il km 57,700 (svincolo di Abbadia Lariana) ed il km 75,350 (svincolo di Bellano), dalle ore 21 di mercoledì 9 gennaio alle ore 5 di giovedì 10 gennaio 2019.

La carreggiata in direzione nord sarà chiusa inoltre tra il km 75,350 (svincolo di Bellano) e il km 92,400 (svincolo Trivio di Fuentes), dalle ore 21 di giovedì 10 gennaio alle ore 5 di venerdì 11 gennaio 2019.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante segnaletica apposta in loco.