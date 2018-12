CIVATE – Per consentire la prosecuzione di lavori di riparazione delle barriere laterali danneggiate da incidenti stradali, fino al 21 dicembre saranno istituiti restringimenti di carreggiata lungo la SS36 “del Lago Maggiore e dello Spluga”, in entrambe le direzioni e in tratti saltuari fra Giussano (MB) e Civate (LC).

La limitazione lungo la SS36 sarà attiva dal lunedì al venerdì nella sola fascia oraria giornaliera 10 – 20 e potrà interessare le rampe di ingresso o uscita lungo la statale. Durante le ore di limitazione, il traffico sarà indirizzato di volta in volta sulla corsia libera.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che ‘evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie al’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.