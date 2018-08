BELLANO – Per consentire il completamento dei lavori di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza lungo le rampe di svincolo del viadotto Pioverna, a Bellano (LC), sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, da lunedì 20 agosto e fino a sabato 1 settembre saranno in vigore limitazioni al transito in orario notturno.

Le rampe in ingresso e in uscita dello svincolo di Bellano, tra il km 75,350 e il km 75,400 della statale 36, saranno infatti chiuse lungo entrambe le carreggiate fra le ore 21 e le ore 5 del giorno successivo, con esclusione dei giorni festivi.

Nel dettaglio, durante le ore di chiusura degli svincoli lungo la carreggiata sud il traffico proveniente da Colico e diretto a Bellano-Valsassina (provinciale 62) potrà raggiungere Bellano sulla provinciale 72, in uscita dalla statale a Colico, al km 91,400.

Il traffico proveniente da Bellano-Valsassina e diretto a sud (Lecco), sarà invece indirizzato sulla provinciale 72 con successiva immissione sulla statale 36 ad Abbadia Lariana, in corrispondenza del km 58.

Per effetto della chiusura degli svincoli in carreggiata nord il traffico proveniente da Lecco e diretto a Bellano-Valsassina sarà indirizzato in uscita allo svincolo di Abbadia Lariana, al km 57,600 della statale 36, con perseguimento sulla provinciale 72.

Il traffico proveniente da Bellano-Valsassina e diretto a nord potrà invece raggiungere Colico percorrendo la provinciale 72 con immissione sulla statale 36 al km 91,400.

Per limitare i disagi alla circolazione sarà comunque garantita la regolare percorribilità di almeno due rampe di svincolo durante ogni notte. Inoltre, lungo la carreggiata nord non saranno istituite limitazioni fra le ore 21 del venerdì e le ore 5 della domenica, mentre lungo la carreggiata sud non vi saranno chiusure delle rampe fra le 21 del sabato e le 5 del lunedì.

Inoltre, per consentire i lavori di manutenzione all’interno della galleria ‘Monte Barro’, la carreggiata nord della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà chiusa tra il km 44,400 (svincolo di Civate) ed il km 49,100 (svincolo di Pescate) dalle ore 21 di lunedì 20 agosto alle ore 5 di martedì 21 agosto.

La carreggiata sud sarà invece interdetta al traffico tra il km 49,100 (svincolo di Pescate) e il km 44,400 (svincolo di Civate) dalle 21 di martedì 21 agosto alle ore 5 di mercoledì 22 agosto.

La limitazione interesserà i territori comunali di Pescate, Galbiate, Civate, Oggiono e Valmadrera, in provincia di Lecco.

Durante le ore di chiusura delle carreggiate la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale (SP 639 e 583) mediante segnaletica apposta in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.