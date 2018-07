LECCO – Proseguono i lavori allo stadio per la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica al Rigamonti-Ceppi di Lecco ad opera della società Sofisport S.r.l..

Nel corso della mattinata è stato posato il primo strato verde in presenza del presidente onorario della Calcio Lecco 1912 Angelo Battazza, del geometra Angelo Selva e dell’Amministratore della società Sofisport S.r.l. Roberto Nusca, incaricata della realizzazione dei lavori.

Ammonta a circa 520 mila euro l’investimento in capo alla Calcio Lecco , che prevede, oltre al nuovo manto sintetico (190 mila per la realizzazione del sottofondo e 182 mila euro per il manto) anche l’impianto di irrigazione per circa 20 mila euro, nuove porte e panchine (5 mila euro) ed anche la sistemazione dell’area esterna con un esborso di circa 13 mila euro.

“Il terreno di gioco scelto dalla Calcio Lecco è lo stesso che viene utilizzato dalle squadre di Serie A per le strutture di allenamento. Si tratta di un sintetico di ultimissima generazione che vanta ben tre brevetti mondiali, ma che soprattutto è un prodotto garantito dalla qualità “Made in Italy” – aveva spiegato Roberto Nusca – L’erba artificiale è composta da un filo a ritorno di memoria riciclabile, che azzera i costi di un futuro smaltimento e che permette anche di ritornare all’erba naturale, qualora il Lecco lo volesse, in un massimo di sessanta giorni. La sensazione provata dal giocatore in campo è la medesima di quella che prova su un campo da gioco di erba naturale”.

“Ho voluto fare questo lavoro per riqualificare lo stadio e al tempo stesso offrire una possibilità ai giocatori sia della prima squadra, che delle giovanili, di allenarsi e giocare al Rigamonti-Ceppi” aveva invece spiegato il presidente Di Nunno.

Nel frattempo proseguono anche gli interventi affidati al progetto di volontariato dei migranti che, da due settimane sono impegnati nella pulizia e riverniciatura delle tribune dello stadio.