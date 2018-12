MILANO / LECCO – Approvato all’unanimità in aula un importante ordine del giorno, di cui è primo firmatario il consigliere regionale Raffaele Straniero, in cui si impegna la Giunta Regionale ad istituire entro giugno 2019 un gruppo di lavoro con ANAS e con gli enti territoriali interessati per programmare una serie di interventi urgenti e puntuali sulla SS36, finalizzati a risolvere le situazioni più critiche dal punto di vista della sicurezza stradale. La SS 36 è stata definita dall’ACI la strada extraurbana più pericolosa d’Italia.

“Nello stesso ordine del giorno- sottolinea Straniero- si guarda anche alla necessità di una riqualificazione di questa importante arteria, davvero nevralgica per il sistema infrastrutturale lombardo che diventerà ancora più strategica in vista delle Olimpiadi 2026. Per questo il Consiglio ha impegnato la Giunta ad individuare, sempre d’intesa con ANAS e gli Enti territoriali coinvolti, le opere necessarie per la sua riqualificazione con le modalità di reperimento delle risorse ed un crono programma degli interventi. E’ un risultato davvero importante a livello politico. Ora bisogna impegnarsi su questo fronte, guardando al presente ed anche al futuro, perché la SS36 deve divenire una strada sicura e scorrevole”.