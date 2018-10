MORBEGNO – E’ stata inaugurato lunedì mattina il secondo stralcio della variante alla strada statale 38 “dello Stelvio”, in provincia di Sondrio e realizzato da Anas.

Il nuovo tracciato, lungo circa 10 km, si innesta a nord dell’abitato di Morbegno fra gli svincoli di Cosio e di Tartano e costituisce un’arteria alternativa alla statale esistente che attraversa i centri abitati di Cosio Valtellino e Morbegno.

Alla cerimonia per la messa in esercizio dell’opera sono intervenuti il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Sottosegretario di Stato al Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti, il Presidente della Provincia di Sondrio Luca Della Bitta, l’Assessore agli Enti Locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori, i Sindaci dei comuni e, per Anas, il Presidente Ennio Cascetta el’Amministratore Delegato Gianni Vittorio Armani.

“La conclusione dei lavori e l’apertura della variante – ha affermato il presidente Fontana – è un traguardo fondamentale per l’intera provincia di Sondrio. Allontanerà il traffico dei mezzi pesanti dalla statale 38 e dai centri abitati, con il relativo notevole abbattimento dell’inquinamento atmosferico ed acustico e allo stesso tempo garantirà un collegamento diretto e veloce alla Valtellina. L’apertura al traffico di questi 10 km non può che renderci orgogliosi”.

L’infrastruttura, del valore complessivo di 280 milioni di euro e cofinanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Sondrio e dal Bacino Imbrifero Montano, comprende due gallerie, ‘Paniga’ e ‘Selva Piana’, della lunghezza complessiva di 5 km, tre viadotti realizzati in acciaio corten e due ponti, per una lunghezza totale di circa 500 metri. Il tracciato, di categoria C1 (strada extraurbana secondaria) è costituito da un’unica carreggiata con due corsie,una per ogni senso di marcia, e potrà essere percorso in ciascuna direzione in circa 7 minuti.

“Forniamo ogni giorno un servizio indispensabile al Paese – ha dichiarato il Presidente di Anas, Ennio Cascetta – sostenuto da un articolato piano di investimenti che prevede per la Lombardia, tra opere in corso e opere programmate, interventi per un valore di 1,4 miliardi di euro per la realizzazione complessiva di 79 nuovi chilometri di strade. In controtendenza rispetto al passato abbiamo dedicato una grande attenzione alla manutenzione delle nostre strade con 129 interventi in corso, sulla rete lombarda, per un investimento complessivo pari ad oltre 138 milioni di euro”.

L’opera inaugurata costituisce il completamento della Variante di Morbegno, il cui primo Stralcio, 9,3 km fra lo svincolo di Fuentes e lo svincolo di Cosio, è stato aperto al traffico nel luglio del 2013.

La variante consentirà di separare in maniera efficace il traffico locale diretto ai centri abitati dal traffico di attraversamento lungo la valle, preservando la viabilità limitrofa dai picchi di traffico e garantendo tempi di attraversamento da e verso la Valtellina più veloci e sicuri. Si prevede inoltre che questo intervento permetterà di aumentare l’accessibilità della Valtellina attirando anche nuovi flussi veicolari che sino ad oggi non hanno trovato conveniente percorrere la statale 38.