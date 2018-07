CALOLZIOCORTE – Una piccola vittoria per il gruppo civico Cambia Calolzio che nei mesi scorsi aveva dato vita a una raccolta firme per salvare la biglietteria della stazione di Calolzio. “Regione Lombardia, ringraziandoci per la nostra petizione, ci ha comunicato con lettera a firma dell’assessore regionale ai trasporti, Claudia Maria Terzi, che condivide la nostra contrarietà alla chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria. Il gruppo civico Cambia Calolzio ritiene importante investire nel trasporto pubblico locale e per questo motivo continueremo a chiedere il miglioramento del servizio”.

“Nel merito posso ribadire la mia forte contrarietà alla chiusura delle biglietterie – ha scritto l’assessore Terzi -. Considero infatti questo un servizio fondamentale quale agevolazione delle operazioni di acquisto dei biglietti da parte degli utenti e come punto di riferimento per i cittadini che frequentano le stazioni, in particolare quelle medio-piccole. Anche dal punto di vista della sicurezza, le biglietterie costituiscono un presidio importante e un deterrente per i malintenzionati, contribuendo a rendere più vive e sicure le stazioni. Nei prossimi mesi ci attendono comunque importanti cambiamenti nell’ottica di un miglioramento complessivo del servizio e con l’obiettivo di risolvere e superare le situazioni più critiche”.