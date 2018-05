LECCO – La sicurezza nelle stazioni e sui treni al centro dell’incontro che si è tenuto ieri, lunedì, in Prefettura a Lecco e convocato dallo stesso prefetto, Liliana Baccari per individuare ulteriori misure per contrastare gli episodi di violenza e i reati che si sono registrati in modo evidente in queste ultime settimane

All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle forze dell’ordine, i rappresentanti della Polizia Ferroviaria di Lecco e Milano, ed anche l’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, insieme all’assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo de Corato, il direttore della Protezione Civile e Immigrazione, Fabrizio Cristalli, del dirigente ferroviario regionale Massimo Dell’Acqua, con la società Trenord rappresentata dal dirigente Luigi Bagnoli e dal responsabile territoriale Carmine Amodeo, il responsabile di Protezione aziendale, Claudio Palmizio.

“La sicurezza è un bene pubblico fondamentale verso il quale devono essere traguardate le azioni di tutti” ha ribadito il prefetto, chiedendo ai presenti di condividere “soluzioni strutturali e strutturate, valide prima ed indipendentemente dal verificarsi dei fenomeni criminosi”.

Da Trenord è arrivata la conferma dell’assunzione di guardie giurate a bordo dei treni ma anche dell’installazione di telecamere portatili a disposizione del personale di bordo e di applicazioni per le richieste di intervento.

Rete Ferroviaria Italiana ha invece riferito dell’avvio di progetti per dotare le stazioni di sistemi di difesa passiva e il completamento di sistemi di video sorveglianza nelle stazioni. Infine, i rappresentanti della Regione, hanno condiviso con il prefetto la possibilità di dare vita ad un patto locale di sicurezza urbana che punti l’attenzione sulle stazioni avviando una sperimentazione.