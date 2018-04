CALOLZIOCORTE – “Quest’anno ci siamo ispirati al film ‘La bella e la bestia’, il gruppo è composto da una cinquantina di persone tra chi recita, chi balla, chi si occupa della parte tecnica”. La regista Sabrina Pozzoni ha studiato la coreografia supportata da un valido gruppo di aiutanti: Nicla Panzeri, Arianna Donadoni, Giulia Aglioni, Ilaria Rosa e Andrea Colombo: “Abbiamo degli elementi di scenografia realizzati dal Cfpp di Lecco e ci sarà la partecipazione del coretto dell’oratorio che hanno fatto le basi di alcune canzoni”.

L’appuntamento, come al solito, è a ridosso del giorno della Festa della Mamma: “Abbiamo cominciato a lavorare a gennaio, il copione come al solito è stato modificato e cucito su misura da Giulio Cattaneo. Andremo in scena sabato 5 maggio alle 21 all’auditorium di Calolziocorte. Tutti sono invitati a partecipare”.

La parte tecnica è affidata a un gruppo di ragazzi giovani: “Siamo un gruppo affiatato, pieno di entusiasmo e ci divertiamo. Sul palco ci sono anche bimbi di 4/5 anni. Sono tutte persone che ci tengono e hanno voglia di fare e questo riusciamo a trasmetterlo al pubblico”.

Questo è l’ottavo musical che viene messo in scena: “Ogni anno aggiungiamo delle novità e anche quest’anno non mancheranno le sorprese. Come al solito, poi, verrà organizzata una vendita torte il cui ricavato serve ad acquistare strumentazione nuova per riuscire a essere indipendenti, materiale che comunque è a disposizione dell’oratorio”.

L’appuntamento, quindi, è per sabato 5 maggio: “Non mancate!”